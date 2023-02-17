В Шелеховском районе три человека пострадали в ДТП с участием скорой и иномарки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автоавария произошла сегодня около девяти часов утра на автодороге Р-258 «Байкал» в двух километрах от города Шелехов, - говорят в ведомстве.

Как пояснили в полиции, водитель машины "Тойота Краун" направлялся в сторону Иркутска, но при развороте столкнулся с автомобилем скорой помощи.

Как итог, пострадали водитель скорой и находившиеся в салоне мужчина и женщина. Собственник иномарки и его 36-летний пассажир по предварительным данным не пострадали.

Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что мужчин, которые украли деньги у мошенников, задержали в Иркутске. Напарники не захотели делиться с "заказчиками".