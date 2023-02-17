Рассказываем, почему произошло отключение света на улице Байкальской в Иркутске 17 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света на улице Байкальской в Иркутске 17 февраля произошло в Октябрьском районе города. Об этом сообщает пресс-служба энергоснабжающей компании в своих социальных сетях.

Отключение света на улице Байкальской в Иркутске 17 февраля

Безусловно, без электричества не остался весь город или даже район. Более того, отключение света коснулось только части домов на улице Байкальская. Что именно произошло, почему произошел сбой - неизвестно. Сейчас энергоснабжающая компания выясняет причина произошедшего. - Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения света на улице Байкальской в Иркутске 17 февраля, - говорят в организации.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения 20:00 по иркутскому времени.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Шелеховском районе три человека пострадали в ДТП с участием скорой и иномарки.