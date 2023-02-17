В ближайшие пять лет в Иркутской области отремонтируют 593 объекта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области составлен пятилетний план строительства, реконструкции, капитальных ремонтов объектов, а также модернизации инфраструктуры. В него вошли 593 объекта. Всего эти работы потребуют вложения 65 миллиардов рублей. Такие данные привел министр строительства региона Александр Галкин.

- Деятельность правительства направлена на выполнение этого утвержденного плана, - прокомментировал Галкин.

Так, за 2023 год в планах реализовать 179 мероприятий на 16 миллиардов рублей. На 2024 год запланирована реализация 118 мероприятий, общая сумма составляет 14 миллиардов рублей.

Ориентировочно 13,4 миллиарда рублей хотят потратить на 113 мероприятий в 2025 году. На 2026-й и 2027-й годы запланировано соответственно 98 мероприятий на 11,6 миллиардов рублей и 85 мероприятий на 10 миллиардов рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Братской больнице начал работать мультиспиральный компьютерный томограф.