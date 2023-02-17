С 20 по 26 февраля в Иркутске пройдут масленичные гуляния Фото: Иван МАКЕЕВ

С 20 по 26 февраля в Иркутске к празднику Масленицы пройдет около 50 мероприятий. Большая часть из них пройдет в последнее воскресенье месяца – 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В этом году не будет массовых гуляний, которые традиционно организовывали у стадиона «Труд». Приняли решение провести празднование, уделив особое внимание соблюдению русских традиций и обычаев, - рассказал начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов.

С его слов, мероприятия пройдут во всех округах. Например, 26 февраля в 13:00 горожан приглашают на лед залива Якоби. Там пройдет «Казачья Масленица». Ее проведут по всем старинным традициям. Жителей ждут и концерты, и конкурсы, и, конечно же, сжигание чучела. Также установят бревно для боя мешками и карусель «Сани» для детей.

В это же время для самых маленьких горожан запланирована детская концертно-игровая программа «Масленичный переполох» на площади у памятника Александру III.