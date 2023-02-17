В Иркутске наградили победителей фестиваля «Иркутская компьютериада – 2023» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске завершился XVII городской фестиваль «Иркутская компьютериада – 2023». На церемонии победителям вручили символические студенческие билеты. А еще 20 школьников будут зачислены на целевые места в высших учебных заведениях Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В этом году мероприятие побило рекорд по количеству участников и победителей. Для участия зарегистрировались примерно три тысячи человек, - говорят власти.

Из них определили 81 победителя, 73 призера II степени, 78 – III степени, а также 36 лауреатов. На этом фестивале было проведено 33 конкурса в разных направлениях. Все они были посвящены году педагога. Интересно, что в этом году список дисциплин конкурса пополнился. Появились такие направления как «Музыкальный бит», игровой химический турнир «Мир полимеров».

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