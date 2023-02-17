Доходы 38 муниципалитетов Иркутской области возросли в 2022 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2022 году рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов относительно 2021 года произошел в 38 из 42 муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.

-В общем и целом муниципалитеты увеличили собственные доходы на 14,6%. В денежном эквиваленте это составляет 5,5 миллиарда рублей. Среди субъектов России с таким показателем регион занял 23 место, - прокомментировала она.

Премии за увеличение налоговых и неналоговых доходов в прошлом году получили 188 муниципалитетов первого и второго уровней. На эти цели в областной казне было заложено 500 миллионов рублей. Премировать муниципалитеты планируют и дальше. Так, в текущем году на это выделено 600 млн рублей, на последующие два года – по 700 млн рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в ближайшие пять лет в Иркутской области отремонтируют 593 объекта.