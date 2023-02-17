В Иркутской области с 20 по 26 февраля будут праздновать Масленицу Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области Масленицу отметят в Иркутской области. Гуляния продлятся неделю – с 20 по 26 февраля. Мероприятия пройдут в учреждениях культуры всех муниципальных образований.

- В праздничной программе - перетягивание каната, «масленичный» столб с подарками, хороводы, выступления фольклорных коллективов, ярмарка-продажа ремесленных изделий, - говорят власти.

Конечно же, традиционно сожгут и куклу Масленицы. Согласно народному поверью, вместе с ней сгорят беды и несчастья тех, кто положит записку с их описанием в карман куклы. В «Тальцах» это смогут сделать все желающие.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, какие мероприятия ждут жителей областной столицы. Здесь состоится около 50 различных праздничных событий. Однако не будет массовых гуляний, которые традиционно организовывали у стадиона «Труд», рассказали власти.