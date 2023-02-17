В Иркутской области создали штаб по вопросам вложений в объекты капстроя Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в регионе создали штаб по вопросам осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства. -Штаб создали для реализации нацпроектов, федеральной адресной инвестиционной программы и иных программ по вопросам, связанным со строительством социальных объектов в Иркутской области, - рассказал Председатель Правительства области Константин Зайцев.

С его слов, задачами штаба станут координация строительства, привлечение федеральных средств, совершенствование нормативно-правового регулирования.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что доходы 38 муниципалитетов Иркутской области возросли в 2022 году. В общем и целом муниципалитеты увеличили собственные доходы на 14,6%. В денежном эквиваленте это составляет 5,5 миллиарда рублей. Среди субъектов России с таким показателем регион занял 23 место.