В выходные 18 и 19 февраля ожидается плюсовая температура в Иркутске

Днем 19 февраля потеплеет до +2. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выходные отлично подходят для семейных вылазок на природу. Пока еще можно покататься на горках, коньках и лыжах. Тем более небесная канцелярия этому только способствует. Ведь днем 18 февраля столбик термометра покажет до -4…-6, а 19 февраля вообще потеплеет до +2.

- Погода на выходных будет облачная, может пойти небольшой снег, - рассказали в Иркутском Гидрометцентре. - Также ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Уже 19 февраля солнце покажется из облаков. Но в городе сохранится ветер и снег.

Ночью 19 февраля столбик термометра может показать до -12…-17, а при прояснении до -22…-27. На севере области, как обычно холодно. Ночью будет до -23…-28, а местами до -33…-38. В понедельник, 20 февраля, погода будет, как и в выходные. Пойдет снег, и подует ветер. Ночью температура понизится до -16…-21, а днем потеплеет до +3.

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