10 пожаров произошло в Иркутской области 17 февраля

За прошедшие сутки в Иркутской области из огня удалось вытащить четырех человек и еще 20 эвакуировать. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

И день, и ночь пожарные спасают жизни людей. Только за прошедшие сутки 17 февраля в Иркутской области из огня удалось вытащить четырех человек и еще 20 эвакуировать. К слову, в Приангарье вспыхнуло 10 пожаров. К сожалению, из-за позднего сообщения не удалось спасти сразу пять человек в селе Мамоны Иркутского района. Сообщили в МЧС по Иркутской области.

- За прошедшие сутки горели четыре многоквартирных жилых дома, четыре хозяйственные постройки, один садовый дом и один гараж, - рассказали в ведомстве. - На пожаре в Ангарске был травмирован один человек.

Причиной большинства пожаров стало короткое замыкание проводки. Также некоторые дома вспыхнули из-за нарушения печного отопления. А пять людей погибли из-за одной сигареты. На утро 18 февраля произошел один пожар - сгорела машина. К счастью, погибших и травмированных нет.

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