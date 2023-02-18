В Ангарске полицейские задержали пьяную 16-летнюю девушку за рулем «Тойота Королла»

16-летняя девушка без прав не только села за руль «Тойота Королла». Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько дней назад в Ангарске 16-летняя девушка выпила спиртного и решила сесть за руль «Тойота Королла». Прав у нее, конечно, не было. Остановили ее дорожные полицейские в микрорайоне нефтехимиков. По запаху из салона и по внешнему виду инспекторы сразу поняли, что ангарчанка в алкогольном опьянение. Сообщили об этом в ГУ МВД по Иркутской области.

- В ходе беседы с сотрудниками полиции девушка пояснила, что водительского удостоверения она никогда не получала и ей всего 16 лет, - рассказали в ведомстве. - На место инцидента немедленно была вызвана мать несовершеннолетней.

Полицейские составили административный материал, когда приехала мама бунтарки. Подросток отказалась проходить освидетельствование и была отстранена от управления. Также сотрудники должны дать правовую оценку действиям матери за ненадлежащий контроль за своим ребенком.