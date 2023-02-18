Рассказываем, как долго продлится сильный снегопад в Иркутске

Небесная канцелярия решила «порадовать» жителей центральных и южных районах Иркутской области и подарить сильный снегопад. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осадки всегда приносят большие хлопоты в город. Появляются пробки, снегоуборочная техника заполоняет улицы, люди вязнут в сугробах. В эти выходные небесная канцелярия решила «порадовать» жителей центральных и южных районах Иркутской области и подарить сильный снегопад. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области. Но переживать не стоит, утром 20 января снег должен прекратиться.

- Рекомендуем водителям транспортных средств учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости, - рассказывают в ведомстве. - Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Зато, несмотря на обильные осадки, радует температура. Так, днем 18 февраля ртутный столбик покажет всего до -4…-6 градусов. А 19 февраля вообще потеплеет до +2. Также кроме осадков подует западный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.