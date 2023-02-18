Сбитый "Газелью" 10-летний мальчик попал в реанимацию в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 17 февраля в Братске произошло ДТП с участием ребенка. В Центральном жилом районе города, на улице Депутатской, водитель грузовика "Газель" сбил 10-летнего мальчика. В момент аварии школьник перебегал дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- С тяжкими травмами мальчик госпитализирован в реанимационное отделение детской городской больницы, - рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Процедура медицинского освидетельствования показала, что водитель был трезв.

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