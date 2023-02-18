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НовостиОбщество18 февраля 2023 6:02

70 спецмашин чистят дороги Иркутска от снега 18 февраля

Магистральные улицы обрабатывают от гололеда
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
70 спецмашин чистят дороги Иркутска от снега 18 февраля

70 спецмашин чистят дороги Иркутска от снега 18 февраля

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На Иркутск обрушился снегопад. Погода сегодня выдалась сказочно красивой, но одновременно хлопотной для дорожной службы. На улицы города выведено 70 спецмашин, которые разметают сугробы и обрабатывают проезжие части от гололеда. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С самого утра ведется очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров. 160 дорожных рабочих вручную убирают снег и наледь, - рассказали в мэрии. - С дорог и мостов за сутки вывезли более 2500 тонн снега.

Лестницы, пешеходные дорожки и придомовые территории приводят в порядок больше тысячи дворников. Не заканчивается работа в парках и скверах. С наступлением темноты технику задействуют для уборки мостов и путепроводов.

о прогнозам синоптиков, снегопад в Иркутске будет идти всю ночь. Порывы ветра усилятся до 14 м/сек. После прекращения осадков уборка города продолжится в усиленном режиме, отмечают в дорожной службе.