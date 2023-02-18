70 спецмашин чистят дороги Иркутска от снега 18 февраля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На Иркутск обрушился снегопад. Погода сегодня выдалась сказочно красивой, но одновременно хлопотной для дорожной службы. На улицы города выведено 70 спецмашин, которые разметают сугробы и обрабатывают проезжие части от гололеда. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С самого утра ведется очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров. 160 дорожных рабочих вручную убирают снег и наледь, - рассказали в мэрии. - С дорог и мостов за сутки вывезли более 2500 тонн снега.

Лестницы, пешеходные дорожки и придомовые территории приводят в порядок больше тысячи дворников. Не заканчивается работа в парках и скверах. С наступлением темноты технику задействуют для уборки мостов и путепроводов.

о прогнозам синоптиков, снегопад в Иркутске будет идти всю ночь. Порывы ветра усилятся до 14 м/сек. После прекращения осадков уборка города продолжится в усиленном режиме, отмечают в дорожной службе.