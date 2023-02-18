Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее из-за снегопада в Иркутске

18 февраля снегопад обернулся ДТП с 7 пострадавшими на дороге Иркутск-Оса-Усть-Уда. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 18 февраля на дорогах Иркутска обострилась обстановка. Виной всему стал снегопад, который идет уже продолжительное время. Закончится он только утром 20 февраля, поэтому ситуация на трассах станет только хуже.

- На территории Приангарья в ближайшее время ожидается выпадение обильных осадков, местами порывы ветра достигнут до 15-19 м/с. В связи с этим призываем автолюбителей соблюдать дистанцию между транспортными средствами, требования установленного скоростного режима, а также избегать резких маневров, - предостерегает всех Госавтоинспекция Иркутска. - Рекомендуюем отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости.

Не обошлось без аварий. Так, сегодня, 18 февраля, снегопад обернулся ДТП с 7 пострадавшими на дороге Иркутск-Оса-Усть-Уда. Там, водитель Toyota Mark II не справился с управлением, поэтому его машину вынесло на встречную полосу. В этот момент в противоположную сторону ехал внедорожник Toyota Kluger, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Автомобилисты не смогли уйти от столкновения. В сложных ситуациях на дороге обращайтесь за помощью к сотрудникам полиции по телефонам: 02 (102-с любого оператора сотовой связи).