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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:25

Отключение света в Иркутске 20 февраля: какие районы останутся без электричества

Отключение света в Иркутске 20 февраля затронет три района
Регина РАХИМОВА
Отключение света в Иркутске пройдет в трех округах Иркутска: Ленинский, Октябрьский и Свердловский.

Отключение света в Иркутске пройдет в трех округах Иркутска: Ленинский, Октябрьский и Свердловский.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям столицы Приангарья придется провести немного времени в темноте в понедельник. Об отключении света 20 февраля в Иркутске предупредила компания ответственная за энергосбыт. Процедура хоть и не приятная, но вынужденная. Перебои связаны с проведением плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 20 февраля

Отключение света в Иркутске пройдет в трех округах Иркутска: Ленинский, Октябрьский и Свердловский. Конечно, в темноте останутся районы не полностью, а лишь некоторые улицы. Правда, кому-то повезет больше, а кому-то меньше. Ведь, кто-то проведет без света всего часа два, кто-то вообще застанет ночью, а кто-то весь день.

Точные адреса энергетики предоставили в виде таблиц, где можно найти или, что еще лучше, не найти свой домашний адрес. Отключение света в Иркутске 20 февраля пройдет по следующим адресам.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.

Отключение света в Иркутске 20 февраля.