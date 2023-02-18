На трассе Р-258 "Байкал" сложилась трудная обстановка из-за снегопада

Дорожники кинули все силы на борьбу с последствиями от снегопада. Фото: УПРДОР "Прибайкалье".

Такой обильный снегопад не мог пройти незамеченное. Было понятно, что он принесет с собой неприятные последствия. Так, днем 18 февраля произошло ДТП, где пострадало 7 человек, из которых 3 детей. Чтобы предотвратить такие происшествия, дорожники бросили все силы на борьбу с последствиями от снегопада.

- На федеральных дорогах Прибайкалья с момента начала снегопада было израсходовано более 1000 тонн противогололедных материалов. В настоящее время на участках федеральных автодорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Прибайкалье", задействовано более 150 единиц спецтехники, включая 46 КДМ.

Самая трудная обстановка образовалась на трассе Р-258 "Байкал". На дороге есть участки с крутыми подъемами. Сейчас там находятся специалисты Управления, а также сотрудники ГИБДД. Движение осуществляется в штатном режиме.