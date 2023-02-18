Женщина погибла на пожаре в садоводстве "Флора" в Иркутском районе 18 февраля

Клубы дыма заметили местные жители, которые и вызвали спасателей. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Днем 18 февраля вспыхнул одноэтажный деревянный дом в садоводстве "Флора", которое находится на 15-м километре Курминского тракта в Иркутском районе. Клубы дыма заметили местные жители, которые и вызвали спасателей. К сожалению, без погибших не обошлось. Во время ликвидации огня была найдена женщина 1965 года рождения. Об этом сообщили МЧС по Иркутской области.

- Короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети - наиболее вероятная причина пожара, - рассказали в ведомстве. - В половине первого часа в пожарно-спасательную службу поступил вызов. В садоводство из Иркутска были направлены пожарные расчёты. На момент их прибытия дощатая постройка была охвачена огнём. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего.

За прошедшие сутки 17 февраля в Приангарье вспыхнуло 10 пожаров. К сожалению, из-за позднего сообщения не удалось спасти сразу пять человек в селе Мамоны Иркутского района.