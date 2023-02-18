Вышла из дома и не вернулась: девочка в розовом пуховике пропала утром 18 февраля в Иркутске

Девочка ушла 18 февраля в 11:00 из дома в Иркутске. Фото: Олег Укладов

Девочка ушла 18 февраля в 11:00 из дома в Иркутске. До настоящего времени девочка не вернулась к родителям. На вид ребенку 6-7 лет, худощавого телосложения, рост 130 сантиметров, карие глаза, волосы каштанового цвета. Когда покидала квартиру, была одета в розовый пуховик с капюшоном, чёрные штаны, белые дутые ботинки. Об этом сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области.

- Местонахождение девочки неизвестно. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба обратиться по телефонам: 8 (952) 618-45-14, 8 (3952) 21-36-00 или 02 (102 с любого оператора сотовой связи), - сообщают в ведомстве.

Родители подали заявку в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Волонтеры приступили к поискам.