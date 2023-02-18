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НовостиОбщество18 февраля 2023 11:13

Крытый каток с искусственным льдом открыли в микрорайоне Университетский Иркутска

В день открытия катка состоялся дружеский матч по хоккею
Регина РАХИМОВА
Каток с искусственным льдом открылся в микрорайоне Университетский. Фото: администрация Иркутска.

Каток с искусственным льдом открылся в микрорайоне Университетский. Фото: администрация Иркутска.

Первый крытый каток с искусственным льдом открылся в микрорайоне Университетский. Назван он гордо - «Иркутск»! Имя, кстати, предложили и выбрали горожане. Внутри помещение украшает герб столицы Приангарья.

– Хочу выразить отдельные слова благодарности строителям. В процессе возникало много технических вопросов, но они справились со своей работой, - подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. - У Иркутска богатые и славные спортивные традиции. Убежден: ребята, которые будут здесь заниматься, продолжат их. Они прославят свои имена и имя родного города.

В крытом катке будут организованы секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Посещение для детей будет бесплатное. В рамках открытия прошел дружеский матч по хоккею с шайбой. Игра завершилась со счетом 7:6.