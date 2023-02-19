До -4 градусов потеплеет в Иркутске днем 19 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 19 февраля 2023, по данным синоптиков, будет отличной для активных игр и прогулок на свежем воздухе. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре. Нужно в воскресенье обязательно выбраться из дома, чтобы почувствовать весна рядом.

Погода в Иркутске 19 февраля 2023: прогноз синоптиков

До календарной весны, действительно, осталось уже меньше двух недель. В Иркутске сегодня переменная облачность.

- Погода в Иркутске 19 февраля 2023 без существенных осадков, - говорят метеорологи. – В областном центре дует восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до -4…-6 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 726 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха повышенная – 73%.

Погода в Иркутской области также ожидается с переменной облачностью, но местами в регионе выпадет небольшой снег. Скорость ветра в районах прогнозируется до 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут -2…-7, местами -12…-17.

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