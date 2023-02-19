12 пожаров произошло в Иркутской области 18 февраля, погибла женщина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье за сутки 18 февраля зарегистрировано 12 пожаров. Спасатели выезжали на тушение пламени в многоквартирных и частных домах, хозпостройках, дачах, автомобиле и так далее. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

К несчастью, в этот раз без жертв не обошлось. В садоводстве «Флора» погибла женщина 1965 года рождения. Этот пожар вспыхнул на 15 километре Курминского тракта. Предварительно озвучена причина случившегося – это было короткое замыкание.

- Пожары за минувшие сутки были дважды вызваны курением, трижды нарушением в работе печного отопления, шесть раз из-за коротких замыканий, - говорят спасатели. – Из огня было эвакуировано 10 человек.

Утром 19 февраля уже также произошло три пожара в многоквартирном доме, в хозяйственной постройке и автомашине. В Усольском районе в поселке Белореческий погиб один человек.

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