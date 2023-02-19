Субботняя школа физики открылась в Иркутске 18 февраля

Следующее занятие – 4 марта. Фото: предоставлено Управлением информационной политики ИГУ

В Иркутске 18 февраля стартовал новый образовательный проект для школьников – субботняя школа физики. На занятиях ученые и популяризаторы науки из ИГУ, Института солнечно-земной физики СО РАН и Иркутского планетария рассказывают о физике и естественных науках в интересном формате. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском государственном университете.

- Занятия абсолютно бесплатные, первая встреча прошла уже в субботу, 18 числа, - говорят организаторы. - Подобные мероприятия очень важны для формирования у школьников научной картины мира, повышения у них интереса к естественным наукам вообще и к физике в частности.

Встречи проходят в 130-м квартале в планетарии. Начало в 10.00. В программе четыре урока по 40 минут. Из-за ограниченного места, нужно записываться в кассе. Школа будет работать каждую субботу до 29 апреля.

КОНКРЕТНО

Какие темы будут изучать в субботней школе, расписание

4 марта

10.00 — «Космическая радиация», аспирант ИСЗФ СО РАН Александр Валерьевич Рубцов.

10.50 — «Магнитные бури», аспирант ИСЗФ СО РАН Александр Валерьевич Рубцов.

11.50 — «Зоопарк» элементарных частиц», старший преподаватель кафедры теоретической физики ИГУ, кандидат физико-математических наук Владимир Павлович Ломов.

11 марта

10.00 — «Слово преподавателям физики. Опыт проведения научно-практических исследований».

10.55 — «Солнце», научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Алексеевич Челпанов.

11.50 — «Космический мусор», старший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Валентин Павлович Лебедев.

12.45 — «Квадрокоптеры на службе науки», старший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Валентин Павлович Лебедев.

18 марта

10.00 — «Слово преподавателям физики. Опыт проведения научно-практических исследований».

10.50 — «Наше место во Вселенной», ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Дмитрий Юрьевич Климушкин.

11.50 — «Волны в космосе», старший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Александрович Анфиногентов.

12.45 — «Солнечно-земные связи», младший научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Максим Алексеевич Челпанов.

1 апреля

10.00 — «Революция представлений об устройстве окружающего мира. От классической физики к современной», директор НИИ прикладной физики ИГУ, кандидат физико-математических наук Андрей Борисович Танаев.

11.50 — «Практика астрономических наблюдений. Что, как и для чего наблюдать на небе?», генеральный директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Геннадьевич Никифоров.

12.45 — «Тротуарная астрономия в регионе», генеральный директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Геннадьевич Никифоров.

8 апреля

10.00 — «Что и как изучает нейтринный телескоп Baikal-GVD?», декан физического факультета ИГУ, заведующий лабораторией астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии, доктор физико-математических наук Николай Михайлович Буднев.

10.50 — «Что и как изучает нейтринный телескоп Baikal-GVD?», декан физического факультета ИГУ, заведующий лабораторией астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии, доктор физико-математических наук Николай Михайлович Буднев.

11.50 — «Слово преподавателям физики. Опыт проведения научно-практических исследований».

22 апреля

10.00 — «Компьютер как инструмент современного учёного», сотрудник НИИ прикладной физики ИГУ Марк Терновой.

11.50 — «Моделирование следов космических частиц в байкальской воде», физический факультет ИГУ, Анастасия Семенюк.

29 апреля

10.00 — «Постановка и проведение экспериментов на гамма-обсерватории TAIGA», Роман Монхоев, НИИ прикладной физики ИГУ.

11.50 — Подведение итогов школы.