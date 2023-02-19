Цех металлоконструкций загорелся в Усолье-Сибирском 19 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пожар вспыхнул в цехе металлоконструкций на одном из предприятий в городе Усолье-Сибирское. О появлении огня спасателям сообщили в 08.06 утра 19 февраля. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Когда пожарные прибыли на место, пламя распространилось на 15 квадратных метров в подсобном помещении цеха.

- Существовала угроза перехода огня на кровлю цеха, - отметили спасатели. - Из-за отсутствия водоисточников подразделения работают по повышенному номеру сложности.

Тушат огонь 18 специалистов с использование пяти спецмашин. Как пояснили спасатели, к счастью, погибших на предприятии от этого инцидента, а также травмированных нет.

Установление причин данного пожара поставила на контроль прокуратура Иркутской области.

- По итогам при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности, - отметили в ведомстве.

Напомним, это уже четвертый зарегистрированный 19 числа пожар, а за минувшие сутки спасатели выезжали на вызовы двенадцать раз, есть погибшие - это женщина 1965 года рождения.