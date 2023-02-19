Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажном доме в поселке Белореченский Усольского района

Спасатели эвакуировали остальных жильцов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В половине двенадцатого ночи 18 февраля пожарных вызвали к одному из пятиэтажных домов в поселке Белоречинский Усольского района. К многоквартирному строению тут же отправили четыре пожарных расчета. Им предстояло потушить пожар и эвакуировать людей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К приезду спасателей десять человек сами смогли выбежать из подъезда, шестерых пришлось выводить из здания сотрудникам газодымозащитной службы, - говорят в МЧС региона. – Для эвакуации еще одного жильца с верхнего этажа пришлось использовать автолестницу.

Пламя вспыхнуло на кухне в трехкомнатной квартире на пятом этаже этого дома. Уже установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Огонь вспыхнул на кухне, площадь, уничтоженная им, составила всего 4 квадратных метра.

- На полу был обнаружен погибший мужчина - хозяин квартиры 1977 года рождения, - рассказали в региональном МЧС.

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