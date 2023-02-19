Поиски пропавшей 7-летней девочки в розовом пуховике завершились в Иркутске

Семилетнюю девочку разыскали в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Найдена, жива!» - такое сообщение появилось в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» Иркутской области. Касалось оно пропавшей накануне семилетней девочки. Волонтеры присоединились к ее поискам сразу, как только о пропаже сообщили сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области.

«Спасибо всем, кто принимал участие в поисках! Просьба удалить репосты», - подытожили счастливое завершение поисков волонтеры.

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Иркутске 18 февраля. Вышла из дома около 11 часов дня и не вернулась к вечеру к родителям. Полицейские сообщали, что она было одета в розовый пуховик с капюшоном, черные штаны, белые «дутики».

Кстати, корреспондент КП-Иркутск накануне взяла интервью у одного из информационных координаторов отряда «Лиза Алерт». Девушка рассказала о подробностях и тонкостях своей работы.

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