Преступника из Иркутской области задержали в Москве при помощи системы распознавания лиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемого в кражах жителя Шелехова задержали в Москве. Найти его в толпе на одном из столичных вокзалов помогла система распознавания лиц. Техника отправила сигнал транспортным полицейским и они арестовали его прямо на перроне. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 50-летний задержанный дал признательные показания, - рассказали полицейские. – Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Следователи говорят, что шелеховчанин совершил две кражи. Одну летом, когда взял у соседки по садоводству газонокосилку, чтобы прибрать свой участок, и не вернул. Продал агрегат в тот же день. Второй раз он попросил шуруповерт у попутчика якобы для ремонта автомобиля, и «забыл» отдать.

Напомним, в Приангарье 19 февраля произошло смертельное ДТП. После столкновения иномарки с большегрузом по дороге в больницу скончалась 11-летняя девочка.

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