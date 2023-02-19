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НовостиОбщество19 февраля 2023 7:04

Последствия снегопада продолжают убирать в Иркутске

В столице Приангарья чистят дороги и пешеходные зоны
Мария КНЯЗЕВА
Последствия снегопада убирали ночью и продолжили днем в Иркутске

Последствия снегопада убирали ночью и продолжили днем в Иркутске

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В областном центре 19 февраля устраняют последствия субботнего снегопада. Работы на дорогах города велись всю ночь и продолжились с наступлением светлого времени суток. За сутки было убрано 1600 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Ночью расчищали магистральные улицы, обрабатывали их противогололедными материалами, - говорят в мэрии. – В воскресенье работы продолжаются в усиленном режиме. Вручную очищают остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы и лестницы.

Сегодня вывозят снег с улиц, остановок, а также убирают в парках и скверах. Также работники чистят снег со скамеек, урн, лестниц и так далее. Специалисты просят автомобилистов соблюдать скоростной режим на городских магистралях и быть предельно внимательными в местах работы дорожной техники.