Предполагаемого убийцу 17-летней девушки задержали в Забайкальском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю села Нижний Калгукан в Забайкалье предъявлено обвинение в убийстве 17-летней девушки. Его задержали, следователи уже получили разрешение в суде заключить на время расследования подозреваемого под стражу. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

- Убийство произошло в ночь на 15 февраля этого года, - говорят в краевом Следкоме. – По нашим данным, подозреваемый 1989 года рождения убил знакомую из-за неприязненных отношений.

На сегодняшний день следователи допросили обвиняемого, свидетелей и очевидцев, назначили проведение необходимых для расследования судебных процедур. За данное преступление предусматривается наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, накануне КП-Иркутск рассказывала об учителях начальных классов из Забайкалья, которые сплетут маскировочную сетку для участников специальной военной операции в Украине.