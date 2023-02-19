Гранты на переработку дикоросов получат два предприятия Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство сельского хозяйства Иркутской области определило первых получателей грантов на переработку дикоросов. На основе конкурсного отбора денежные средства в размере до 10 миллионов рублей получат два общества с ограниченной ответственностью в регионе.

- Гранты предназначены для развития материально-технической базы для заготовки и переработки дикоросов, - говорят специалисты. – Предприятия смогут расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет приобретения нового оборудования.

Отмечается, что предприятия эти будут заниматься заготовкой, хранением и переработкой растений из леса, в том числе лекарственных.

Напомним, что сегодня также стало известно, что новое оборудование приобретут для Иркутского областного перинательного центра. Его установят в реанимации и отделении патологии новорожденных. Обойдется покупка техники почти в 50 миллионов рублей.

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