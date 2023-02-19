Теплицы на площади в 800 квадратных метров сгорели в Иркутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутском районе 19 февраля спасатели тушили пожар в теплицах в селе Максимовщина. Сообщение о распространении огня поступило пожарным вечером. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 20.23 открытое горение было ликвидировано, - говорят спасители. – Горели три теплицы, общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Причина появления пламени в теплицах пока не установлена. Над выяснением всех обстоятельств будут работать специалисты.

Напомним, что в Усольском районе 19 февраля горел цех металлоконструкций на одном из предприятий. Огонь поглотил 115 квадратных метров. Также ранее, спасатели рассказали, что в поселке Белоречинский, также в Усольском районе, на пожаре в пятиэтажном доме погиб мужчина. Уже известна причина этой трагедии.

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