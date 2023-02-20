Пожар потушили в мастерской по ремонту майнингового оборудования в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске вечером 18 февраля спасатели потушили пожар в мастерской по ремонту майнингового оборудования. Сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме на улице Карла Маркса поступило около десяти часов, прибывшие пожарные поняли, что очаг возгорания находится в подвале. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из-за угрозы распространения дыма и огня в подъезд жилого дома было принято решение об эвакуации людей из квартир, - говорят спасатели.

В процессе выяснилось, что горит именно мастерская по ремонту майнингового оборудования. Тушить пожар спасателям мешало большое количество электропроводов, которые проходили через подвал. Несмотря на это, сотрудники МЧС оперативно нашли место возгорания и потушили пламя уже через 10 минут. Огонь уничтожил 6 квадратных метров площади мастерской, повредил технику. Никто в данном инциденте не пострадал.

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