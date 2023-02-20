Три человека погибли, 58 получили травмы в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Госавтоинспекции Иркутской области поделились данными статистики по ДТП за минувшую неделю. Так, с 13 по 19 февраля на дорогах региона было зарегистрировано 42 аварии. К сожалению, не обошлось без жертв. Три человека погибли, 58 получили различные травмы.

- Среди основных причин ДТП: несоблюдение очередности проезда - 9, несоответствие скорости конкретным условиям движения - 7, выезд на полосу встречного движения - 6, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части - 5, - отметили в ведомстве.

Также полицейские поймали одного пьяного водителя, из-за которого произошла автоавария.

Напомним, утром 20 февраля в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района удалось спасти загоревшуюся гостиницу. В экстренные службы поступил звонок от сотрудников отеля «Киренга», которые сообщили о пожаре в одной из комнат. До прибытия спасателей из здания успели выбраться самостоятельно четыре человека.