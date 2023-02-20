С помощью Банка ДОМ.РФ крупнейший иркутский застройщик построит в областном центре жилой микрорайон.

Подписанный документ предполагает сотрудничество по вопросам финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу, уточнили в пресс-службе банка.

«В рамках соглашения с девелопером планируется реализация масштабного проекта жилищного строительства общей площадью 552 тыс. кв. м в Иркутске и финансирование строительства других объектов застройщика, — сообщил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев (на фото). — Рассчитываем в его лице обрести надежного стратегического партнера», — добавил топ-менеджер кредитной организации.

По данным портала наш.дом.рф на 15 февраля, в СФО возводится 7,9 млн кв. м жилья, из них около 90% — с использованием счетов эскроу.

«При поддержке Банка ДОМ.РФ мы планируем построить в Иркутске жилой микрорайон АвиатоR со своей инфраструктурой: 53 современных качественных жилых дома, детские сады, школа, многофункциональные игровые и спортивные площадки, зоны для активного отдыха и многое другое», — рассказал генеральный директор СЗ АЗГИ (входит в ГК Новый город, занимающую 1-е место в ТОП застройщиков Иркутской области) Владимир Мунханов (на фото).

По его словам, программы и инструменты, которые банк предоставляет своим партнерам, повышают доступность жилья в российских регионах. «Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — заключил Мунханов.

Как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, для строительства первой очереди жилого микрорайона АвиатоR застройщик получил от банка проектное финансирование в размере 7,1 млрд руб.

Будущий жилой комплекс АвиатоR строится на территории бывшего ИВВАИУ. Этот участок долгое время оставался заброшенным. Благодаря подписанному соглашению и началу строительства, этот район в скором времени станет современным благоустроенным жилым пространством с развитой инфраструктурой. Ведь помимо жилых домов, здесь запланированы школа, детские сады и поликлиника.

СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа компаний Новый город

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства —116 557 кв. м

Объектов строительства — 15 (в 2 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 148-е

Место в ТОП по Иркутской области — 1-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2022 г. — 63 884 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2022 году — 110-е

Текущий объем ввода жилья в 2023 г. — 0 кв. м

Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 4,5 (из 5)

Рейтинг в I кв. 2022 г. — 4 (из 5)

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК Новый город.