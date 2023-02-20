С помощью Банка ДОМ.РФ крупнейший иркутский застройщик построит в областном центре жилой микрорайон.
Подписанный документ предполагает сотрудничество по вопросам финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу, уточнили в пресс-службе банка.
«В рамках соглашения с девелопером планируется реализация масштабного проекта жилищного строительства общей площадью 552 тыс. кв. м в Иркутске и финансирование строительства других объектов застройщика, — сообщил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев (на фото). — Рассчитываем в его лице обрести надежного стратегического партнера», — добавил топ-менеджер кредитной организации.
По данным портала наш.дом.рф на 15 февраля, в СФО возводится 7,9 млн кв. м жилья, из них около 90% — с использованием счетов эскроу.
«При поддержке Банка ДОМ.РФ мы планируем построить в Иркутске жилой микрорайон АвиатоR со своей инфраструктурой: 53 современных качественных жилых дома, детские сады, школа, многофункциональные игровые и спортивные площадки, зоны для активного отдыха и многое другое», — рассказал генеральный директор СЗ АЗГИ (входит в ГК Новый город, занимающую 1-е место в ТОП застройщиков Иркутской области) Владимир Мунханов (на фото).
По его словам, программы и инструменты, которые банк предоставляет своим партнерам, повышают доступность жилья в российских регионах. «Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — заключил Мунханов.
Как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, для строительства первой очереди жилого микрорайона АвиатоR застройщик получил от банка проектное финансирование в размере 7,1 млрд руб.
Будущий жилой комплекс АвиатоR строится на территории бывшего ИВВАИУ. Этот участок долгое время оставался заброшенным. Благодаря подписанному соглашению и началу строительства, этот район в скором времени станет современным благоустроенным жилым пространством с развитой инфраструктурой. Ведь помимо жилых домов, здесь запланированы школа, детские сады и поликлиника.
СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа компаний Новый город
Показатели текущего жилищного строительства
Объем текущего строительства —116 557 кв. м
Объектов строительства — 15 (в 2 ЖК)
Место в ТОП по РФ — 148-е
Место в ТОП по Иркутской области — 1-е
Показатели по вводу жилья
Объем ввода жилья в 2022 г. — 63 884 кв. м
Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2022 году — 110-е
Текущий объем ввода жилья в 2023 г. — 0 кв. м
Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)
Текущий рейтинг — 4,5 (из 5)
Рейтинг в I кв. 2022 г. — 4 (из 5)
Фотографии предоставлены пресс-службой ГК Новый город.