В Черемховском драмтеатре имени В.П. Гуркина ищут подрядчика для ремонта подвалов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Черемховском драматическом театре имени В.П. Гуркина в текущем году пройдет капитальный ремонт. На это предусмотрено 42 миллиона рублей. Средства поступят из федерального и областного бюджетов, в том числе – в рамках национального проекта «Культура». В учреждении обновят малый зрительный зал, где будут проводить камерные спектакли, репетиции, творческие мероприятия. Его открытие запланировано до конца декабря.

Тем временем театр объявил закупку на выполнение работ в подвальных помещениях и на лестничных клетках. Начальная стоимость контракта составляет 15 208 256 рублей. Заявки будут принимать до 16 марта. Начать подрядчику предстоит 5 мая, а сдать объект до 1 сентября 2023 года.

Напомним, в марте у Черемховского драматического театра имени В.П. Гуркина ожидается продолжение областных гастролей. Трупа приедет в Тулун, Тайшет, Усть-Кут, Новую Игирму, Вихоревку и Саянск. В этих городах актеры представят спектакль «Скамейка» и постановку для детей от трех лет «Мойдодыр».

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