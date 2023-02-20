Больше 300 человек участвовали в «Гайдай-квизе» в Иркутске. Фото: Гайдай-центр

В Иркутске продолжаются мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. В этот раз поклонники творчества киногения соревновались в познаниях его биографии и творчества. В интеллектуальном «Гайдай-квизе» участие приняли 35 команд. Это больше 300 человек. Специальный вопрос для игроков в видеоформате подготовила внучка Леонида Иовича - Ольга Худякова.

- Мы разработали две игры: детскую и формата «18+». В вопросах зашифровали факты биографии Гайдая и отсылки к его творчеству. Постарались сделать это разнообразно и интересно: есть блиц-вопросы, видеоматериалы, аудиофайлы и даже черный ящик, - поделилась куратор проекта «Гайдай-квиз» Наталья Еремеева.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в преддверии юбилея великого режиссера специалисты нашли его неизвестные фото, сделанное во время Великой Отечественной войны. Государственный архив Иркутской области подготовил выставку, на которой впервые были представлены ранее нигде не опубликованные снимки мастера комедии и его семьи.

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