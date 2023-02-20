С двумя погибшими в зоне СВО военными простились в Кимильтее Зиминского района

Фото: администрация Кимильтейского сельского поселения

Сразу с двумя погибшими в зоне проведения спецоперации простились в селе Кимильтей Зиминского района. Родные, друзья и односельчане проводили в последний путь Фокина Алексея Александровича и Боженкова Юрия Николаевича. Жизнь военных оборвалась во время исполнения служебного долга, об этом сообщают в пресс-службе местной администрации.

- Наши ребята отдали свои жизни за свободу и независимость нашей страны в зоне СВО, проявив доблесть и героизм, - говорится в сообщении. - Низкий Вам поклон наши герои. Родным и близким администрация Кимильтейского сельского поселения выражает глубокие соболезнования. Память о наших ребятах останется в наших сердцах, их подвиг не будет забыт.

Юрий Боженков. Фото: администрация Кимильтейского сельского поселения

Алексею Фокину было 44 года. Фото: администрация Кимильтейского сельского поселения

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала историю снайпера из Усолья-Сибирского Дмитрия Дружинина. Отец двоих детей одним из первых отправился в зону специальной военной операции. Даже получив осколочное ранение, командир взвода отказывался от госпитализации и до последних минут жизни старался сохранить жизни подчиненных. Сибиряк погиб 21 июля, в день рождения своей супруги, не дожив пары дней до встречи с любимой.

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