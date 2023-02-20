В 16 медучреждениях Иркутской области откроют отделения для реабилитации участников СВО Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Отделения для реабилитации участников СВО планируют открыть в 16 лечебных учреждениях Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

-Кроме того, необходимо рассмотреть возможность организации мультидисциплинарных бригад врачей, которые смогут работать в территориях, где нет отделений реабилитации, - прокомментировал заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков.

Также сообщается, что в регионе на сегодняшний день действует 33 меры поддержки военнослужащих и их семей.

Например, с февраля 2023 года появились такие меры как бесплатные санаторно-курортные путевки, освобождение от начисления пеней за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме этого, семьи участников СВО могут претендовать на единовременную выплату в связи с рождением ребенка, пониженную ставку по ипотечным кредитам.

Помимо этого, в регионе разрабатывается законопроект о социальных стипендиях.

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