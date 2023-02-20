24-летний житель Иркутска получит штраф за надписи на общественных объектах Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске состоялось заседание административной комиссии. На нем было принято решение оштрафовать 24-летнего местного жителя за то, что тот нанес надписи на общественные объекты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В середине декабря 2022 года молодой человек краской из баллончика нанес надписи на стену дома № 17 на улице Чернышевского, на павильон, расположенный вблизи остановки общественного транспорта «Шмидта», а также на урны в новом сквере «Изумруд». Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения, - говорят в администрации.

Сам молодой человек рассказал, что занимается граффити около 10 лет и состоит в неформальном творческом объединении «Кавардак». То, что он нанес надписи в этот раз на общественных объектах, он назвал «взрывом эмоций» из-за отсутствия в Иркутске мест для самореализации уличных художников.

Однако по мнению заместителя председателя комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Валентины Осиповой, площадок, где можно наносить граффити, достаточно. На территории округа имеются трансформаторные подстанции, подпорные стены, заборы, где рисовать можно законно.

Она отметила, что проблема с теггингом в городе стоит довольно остро, а потребность некоторых жителей в самовыражении существенно портит внешний вид города. Более того, чтобы ликвидировать несанкционированные надписи, из бюджета города приходится выделять немалые суммы.

- Мы готовы к сотрудничеству с художниками. Любой иркутянин может прийти в комитет, принести эскизы своих рисунков, и мы рассмотрим возможность предоставления площадок, - заключила она.

Теперь же жителю города придется ликвидировать свои рисунки, а также выплатить штраф.