Более 4000 тонн снега вывезли с дорог Иркутска за выходные Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В выходные дни дорожные службы Иркутска продолжали очистку улиц. С дорог, тротуаров, мостов и скверов убрали более 4000 тонн. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Сейчас осадки закончились, но мы не сбавляем темпов. Вручную ведется очистка дорожных лотков и ограждений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров. На особом контроле остаются подъезды к школам, детским садам и медучреждениям, – прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

В администрации рассказали, что снегоуборочные комплексы работают на таких улицах как Трактовая, Лермонтова, Баумана, Касьянова, бульвар Рябикова, Байкальская, Парковая, Чкалова, Рабочего Штаба, Волжская, Ленина, Желябова, Степана Разина, Дзержинского, Сухэ-Батора, Красных Мадьяр, Ширямова и Красноказачья.

Парки и скверы расчищают от снега и наледи около 120 человек. Вручную и механизированным способом убирают мосты и путепроводы.

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