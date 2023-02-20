Александр Ведерников встретился с активом Штаба Z в Иркутске

Александр Ведерников встретился с активом Штаба Z в преддверии Дня защитника Отечества.

Председатель Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников встретился с представителями антикризисного штаба помощи участникам СВО. Обсуждались вопросы поддержки, помощи бойцам и мирным жителям, патриотической работы с молодежью.

Координатор Штаба Z при Координационном совете по вопросам патриотического воспитания при ЗС, вице-спикер областного парламента Лариса Егорова рассказала, что Штаб уже собрал и передал в зону СВО гуманитарную помощь на 25 миллионов рублей.

- Наши общественные организации постоянно доставляют грузы, но нужно эту помощь сделать более целевой: доставлять то, что в первую очередь необходимо бойцам, - сказала Лариса Егорова.

- Сейчас, конечно, важна любая поддержка. Но есть и другие важные вопросы, которые мы должны решать на местах. Актуально развитие наставничества и патриотического воспитания детей и молодежи, - подчеркнул Александр Ведерников.

Представители общественных организаций предложили разработать и внедрить систему патриотического образования. Также участники встречи затронули тему разработки новых мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.