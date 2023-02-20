В Иркутске госавтоинспекторы выяснили, где водители чаще всего нарушают ПДД

В Иркутской области госавтоинспекторы выяснили, где водители чаще всего нарушают ПДД Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области за прошедший 2022 год произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали 56 человек, трое скончались. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

-Как выяснилось, чаще всего водители нарушают ПДД на перекрестках улиц Сухэ-Батора-Желябова, Лермонтова-Мелентьева, Байкальская-Станиславского, Пискунова-Седова, объездная Ново-Ленино-переулок 18-ый Советский, Трактовая в районе ООТ «Узловая», - говорят инспекторы.

В ведомстве напомнили, что проезд на запрещающий сигнал - это грубое нарушение ПДД. Это может привести к коллапсу на дорогах, травмированию людей.

Сейчас за проезд на запрещающий сигнал светофора водители могут получить штраф в размере 1000 рублей, при повторном совершении - вплоть до лишения права управления транспортным средством на срок до полугода.