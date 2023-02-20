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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:12

За 2022 год более 300 молодых учителей Иркутска получили меры социальной поддержки

В числе предоставляемых мер - "подъемные" и компенсация за аренду жилья
Елена СИНИЦА
За 2022 год более 300 молодых учителей Иркутска получили меры социальной поддержки

За 2022 год более 300 молодых учителей Иркутска получили меры социальной поддержки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 300 молодых учителей Иркутска получили меры социальной поддержки в 2022 году. Механизмы направлены на поддержку начинающих специалистов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Для педагогов в возрасте до 30 лет установили повышающие коэффициенты к должностному окладу, выплачиваются «подъемные», компенсируется оплата за съем жилья. Это приносит свои плоды: только за прошлый год в школы пришли работать 295 молодых учителей, – рассказал в своем телеграм-канале мэр города Руслан Болотов.

Так, "подъемные" для учителей до 30 лет единовременно выплачивают в размере 100 тысяч рублей. Эту меру поддержки получили 190 учителей в прошлом году. Помимо этого, учителям предоставляют надбавку к заработной плате в размере 30 % с первого дня работы. В прошлом году количество таких учителей составило 740 человек.

За аренду жилья учителям компенсируют 15 тысяч рублей. Такой мерой поддержки могут воспользоваться работники муниципальных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет включительно. Она рассчитана на первые пять лет стажа и возможна в том случае, если у получателя и его семьи нет собственного жилья. Договор аренды между учителем и собственником жилья должен быть официально зарегистрирован.

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