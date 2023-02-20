За 2022 год более 300 молодых учителей Иркутска получили меры социальной поддержки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 300 молодых учителей Иркутска получили меры социальной поддержки в 2022 году. Механизмы направлены на поддержку начинающих специалистов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Для педагогов в возрасте до 30 лет установили повышающие коэффициенты к должностному окладу, выплачиваются «подъемные», компенсируется оплата за съем жилья. Это приносит свои плоды: только за прошлый год в школы пришли работать 295 молодых учителей, – рассказал в своем телеграм-канале мэр города Руслан Болотов.

Так, "подъемные" для учителей до 30 лет единовременно выплачивают в размере 100 тысяч рублей. Эту меру поддержки получили 190 учителей в прошлом году. Помимо этого, учителям предоставляют надбавку к заработной плате в размере 30 % с первого дня работы. В прошлом году количество таких учителей составило 740 человек.

За аренду жилья учителям компенсируют 15 тысяч рублей. Такой мерой поддержки могут воспользоваться работники муниципальных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет включительно. Она рассчитана на первые пять лет стажа и возможна в том случае, если у получателя и его семьи нет собственного жилья. Договор аренды между учителем и собственником жилья должен быть официально зарегистрирован.

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