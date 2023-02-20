Сотрудники судов Иркутской области изготовили перевязочные наборы для участников СВО. Фото: Иркутский областной суд

Судьи и сотрудники судов Иркутской области стали частью волонтерского движения «Золотые руки ангела» по изготовлению индивидуальных перевязочных наборов для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

-За два часа изготовили 200 пленок для окклюзионных повязок и 400 заготовок для ватно-марлевых повязок. Все готовые изделия в ближайшее время направят в зону СВО, - говорят в ведомстве.

Ранее судьи и сотрудники аппаратов судей собрали свыше двух миллионов рублей в ходе акции по добровольному сбору средств в качестве поддержки мобилизованных и военнослужащих, которые являются участниками СВО.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 16 медучреждениях Иркутской области откроют отделения для реабилитации участников СВО. Всего в регионе действует 33 меры поддержки для семей участников СВО.