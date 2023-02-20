Депутаты Думы Иркутска обратятся к мэру города за финансированием ремонта хоккейного корта Фото: Дума Иркутска

В понедельник, 20 февраля, комиссия городской Думы рассмотрели вопрос о выделении финансирования на ремонт хоккейного корта по улице Воровского, 11/1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-По информации администрации, для выполнения ремонта потребуется около 8,9 миллиона рублей, - говорят в ведомстве.

В связи с этим было предложено обратиться к мэру города с просьбой при корректировке бюджета предусмотреть финансирование на ремонт объекта. Инициатива была поддержана.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что за 2022 год более 300 молодых учителей Иркутска получили меры социальной поддержки. В частности, учителям в возрасте до 30 лет выплачивают "подъемные" (единовременная выплата), компенсируют затраты на съем жилья при условии отсутствия собственного. Помимо этого, учителям предоставляют надбавку к заработной плате в размере 30 % с первого дня работы.