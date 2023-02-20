Гороховская школа Иркутского района открылась после капремонта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Гороховской школе Иркутского района начались занятия после капитального ремонта. Он проводился по федеральной программе. Об этом сообщает областное министерство образования.

- В понедельник, 20 февраля, 274 ученика Гороховской СОШ приступили к занятиям в обновленном здании. На время ремонта их обучение было организовано на базе Быковской и Баруйской начальных школ, - говорят в министерстве.

За время ремонта здесь обновили кровлю, полы, окна, сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Помимо этого, в здании проведен ремонт всех помещений и фасада здания. На ремонтные работы было направлено около 80 миллионов рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что депутаты Думы обратятся к мэру города за финансированием ремонта хоккейного корта. На эти цели нужно 8,9 миллиона рублей.