До 0 градусов прогреется воздух в Иркутске днем 21 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 февраля 2023 будет с переменной облачностью и без осадков. Но самое главное, что в городе уже сегодня потеплеет до 0 градусов. Об этом Кп-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре. Напомним, синоптики на этой неделе и вовсе обещали плюсовые температуры.

Погода в Иркутске 21 февраля 2023: прогноз

- В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, - говорят метеорологи.- Днем действительно ждем температурные показатели в пределах 0 …-2 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 726 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха во вторник пониженная – 67%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 21 февраля также прогнозируется с переменной облачностью, но местами в районах выпадет небольшой снег.

Умеренными осадки будет в Тайшетском, Чунском и северных районах. Скорость ветра в Приангарье 21 числа 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут 0…-5 градусов, но если небо закроют облака, похолодает до -10…-15. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами сегодня 0…+5.

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