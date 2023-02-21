Военнослужащий из Братска Вячеслав Кузнецов погиб в ходе СВО на Украине

Военный из Братска Вячеслав Кузнецов погиб в зоне спецоперации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске состоялось прощание с погибшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации военным. Вячеславу Кузнецову было 25 лет. Парень рос в многодетной семье, все обязанности по воспитанию малышей полностью легли на плечи матери Натальи. После окончания школы молодой человек проходил срочную службу в рядах ВДВ. Об этом в личном аккаунте в соцсетях рассказал мэр Сергей Серебренников.

- Наталья Николаевна, - обратился градоначальник к матери погибшего военнослужащего. - Наши воины мужественно исполняют свой долг по защите Отечества. Гибель каждого бойца, участвующего в освобождении республик Донбасса, отзывается в наших сердцах болью и скорбью. Ваша семья понесла невосполнимую утрату. Память о каждом погибшем мы сохраним в наших сердцах.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» сообщала о том, что сотрудники судов Иркутской области стали частью волонтерского движения «Золотые руки ангела» по изготовлению индивидуальных перевязочных наборов для бойцов в зоне СВО. За два часа они изготовили 200 пленок для окклюзионных повязок и 400 заготовок для ватно-марлевых повязок.