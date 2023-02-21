«Слата» рассказала о трендах на рынке продуктового ритейла в Иркутске. Фото: ООО «МАЯК»

Рынок продуктового ритейла в 2022 году претерпел немало изменений. О главных трендах настоящего времени на стратегической сессии для ТС «Слата» в Иркутске рассказал генеральный директор «ИКС5-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ», исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

Быстрые решения

Прошлый год вновь показал, что нет ничего вечного и неизменяемого. Хорошо выстроенная структура компании, правильная миссия позволяют работать в тяжелых условиях, где нужны быстрые решения и быстрый результат, а коронавирусный 2020 год уже нас подготовил и отлично потренировал.

На стороне покупателя

В 2022 году мы на деле показали, что полностью на стороне покупателя. Компания “Слата” старалась быть максимально гибкой и ротировала ассортимент, чтобы покупательская корзина была в пределах роста инфляции. Замораживали цены на социально значимые товары, увеличивали глубину промо и, самое главное, максимально обеспечивали наличие товаров при постоянных логистических разрывах.

Реакция на цены и смену брендов

Сейчас практически 100% людей реагируют на цены и готовы сменить бренд, магазин на тот, где дешевле. Ключевая задача ритейлера - чутко подстраиваться и работать над доступностью товара для потребителей.

Бум дискаунтеров

На рынке сейчас разнообразие дискаунтеров с похожим предложением - «самая низкая цена». Дальнейший потенциал для развития нашего дискаунтера «ХлебСоль», - в наращивании доли непродовольственных товаров.

Местные - в фокусе

Одним из ярких трендов 2022 года стал фокус на местных производителей. «Слата» еще три года назад начала развивать проект «Время местных», поэтому на полках супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» всегда можно найти хороший выбор местных товаров.

Осмысленный выбор

В 2023 году продолжится тренд в развитии низкоценового сегмента и предложения. Доля российских товаров будет, несомненно, увеличиваться, как и интерес к ним. Потребление становится более осмысленным. Задача бизнеса в новых условиях - обеспечивать бесперебойные поставки, предлагать те товары и акции, которые нравятся покупателю и отвечают его потребностям.

Новая точка на карте

- И 2023 год мы начали с новой точки на карте российского ритейла, войдя в стратегический альянс с крупнейшей сетью - Х5 Group. Это место как новых возможностей, так и обязательств со стороны торговых сетей «Слата» и «Красный Яр». В таком крупном нашем объединении мы приложим все силы, чтобы обеспечить продуктовую стабильность, как и комфортные цены.

Ранее "КП"-Иркутск публиковала ответы специалистов торговой сети "Слата" на самые популярные вопросы о том, как складываются цены на товары, из чего формируется чек и какие у покупателей есть способы сэкономить. А также в компании отметили, что этот год в целом должен быть стабильным.