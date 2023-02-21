В Иркутской области провели 1100 процедур ЭКО в рамках нацпроекта «Демография» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Иркутской области, имеющие диагноз «Бесплодие», всегда могут попробовать стать родителями с помощью ЭКО, которая доступна за счет средств ОМС. Только за 2022 год специалисты провели в регионе провели больше 1100 процедур, благодаря которым родилось около 250 малышей. Такими данными поделились в пресс-службе областного минздрава.

- В Иркутской области реализуется комплекс мер, направленный на повышение рождаемости. В том числе, это увеличение рождаемости за счет экстракорпорального оплодотворения. Как правило, 30% из идущих на процедуру впервые, становятся близкими к своей мечте – рожают ребенка», - отметил и.о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Сегодня отделение, в котором делают ЭКО, оснащено самым современным оборудованием. Специалисты наблюдают на мониторе в режиме реального времени, как делятся две клетки, превращаясь в эмбрион.

Напомним, поддержка рождаемости остается одним из главных приоритетов государства в течение последних лет. Различные ипотечные программы, рост объема маткапитала и так далее должны стимулировать молодые семьи заводить детей. В Приангарье все складывается не так просто. В 2022 году здесь родилось только 24 753 детей. Это рекордно низкий показатель за последние 11 лет.